Parma-Napoli è la sfida che apre la domenica della 1a giornata di Serie A. Fischio d'inizio in orario alle 12.30 allo stadio Tardini di Parma davanti a 1000 spettatori che potranno assistere al match dopo le ultime disposizioni del Governo. Grande curiosità per l'esordio in campionato delle due squadre: da una parte la prima in panchina del nuovo mister Fabio Liverani, subentrato a D'Aversa, dall'altra la possibilità di vedere in campo i neoacquisti azzurri Rrhamani, Osimhen e Petagna. Gattuso potrebbe concedere loro i primi minuti con la nuova maglia azzurra. Un test subito importante per la formazione partenopea, contro quella che è stata una bestia nera nella scorsa stagione. La partita sarà trasmessa su DAZN