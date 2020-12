I confronti diretti sono favorevoli al Napoli che ha ottenuto 28 vittorie nelle 66 sfide casalinghe con il Torino, che in 8 occasioni si è imposto al San Paolo. I pareggi sono tantissimi ben 30. L'ultimo quasi due anni fa in una partita finta 0-0, stregata per i partenopei che dominarono ma non riuscirono a conquistare i tre punti.

Nell'era più recente si ricorda un fragoroso 5-3 in una partita giocata nel dicembre del 2016, in cui Mertens, oggi assente per infortunio realizzò una tripletta. Lo scorso 29 febbraio il Napoli vinse 2-1 nell'ultimo confronto diretto.