Fiorentina-Inter è una gara valida per la seconda giornata del girone di ritorno della Serie A 2020/2021. Si gioca oggi venerdì 5 febbraio 2021 allo stadio Artemio Franchi di Firenze con fischio di inizio alle 20.45: il match verrà trasmesso in diretta TV, in chiaro e streaming per abbonati sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 satellite). Per vedere la gara in diretta streaming basterà collegarsi alla piattaforma Sky Go oppure al sito Now Tv.

Dopo la sconfitta contro la Juventus in Coppa Italia, l’Inter cerca una vittoria per riprendere la marcia, mettere pressione al Milan capolista e affrontare il ritorno della semifinale di coppa con uno spirito diverso. La Fiorentina nell’ultimo turno ha pareggiato in casa del Torino in 9 contro 11 dopo essere passata in vantaggio con un bel gol di Ribery e vorrebbe la terza vittoria consecutiva in casa dopo quelle contro Cagliari e Crotone.

Formazioni ufficiali

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Pezzella Igor; Venuti, Amrabat, Borja Valero, Bonaventura, Biraghi; Eysseric, Vlahovic. Allenatore: Prandelli.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Barella, Perisic; Sanchez, Lukaku. Allenatore: Stellini (Conte squalificato).

Arbitro: La Penna.

Assistenti: Preti e Galetto. Il Quarto Uomo sarà Pasqua.

Il VAR sarà Mazzoleni, aVAR Vivenzi.