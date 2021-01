Udinese – Napoli è una delle partite della domenica pomeriggio del diciassettesimo turno della Serie A 2020/2021. Si gioca oggi domenica 10 gennaio alle 15 alla Dacia Arena. La formazione bianconera è in piena lotta per non retrocedere ed è reduce da una serie di risultati negativi e vuole riprendere il cammino positivo del dicembre scorso, la lotta la salvezza sarà durissima perché le concorrenti sono tante e il livello medio tra le ‘piccole' è cresciuto. Deve riscattarsi anche il Napoli che ha perso tre delle ultime cinque partite giocate e quella rimediata con lo Spezia ha fatto molto male e ha creato tante polemiche nell'ambiente, e c'è anche chi ha messo in discussione Gattuso. L'Udinese ha 16 punti, il Napoli 28. Entrambe devono necessariamente muovere la classifica, e. per farlo hanno bisogno dei gol degli attaccanti, che quest'oggi saranno italiani: Lasagna da una parte e Petagna dall'altra. L'incontro verrà trasmesso in diretta da Sky e sarà visibile in streaming da Sky e da Now Tv.

Formazioni ufficiali

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Mandragora, Stryger Larsen; Pereyra; Lasagna. All. Gotti.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso.

Arbitro: Pasqua

Assistenti: De Meo e Bottegoni.

V Uomo: Marinelli.

Al var: Nasca.

Avar: Tolfo.