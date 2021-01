Cagliari-Milan chiude la 18a giornata di Serie A. Lunedì sera alle 20.45 fischio di inizio alla Sardegna Arena di Cagliari per la sfida tra i sardi e la capolista allenata da Stefano Pioli. Una partita delicata soprattutto per i rossoneri che sono stati agganciati in classifica dall'Inter di Conte reduce dallo strepitoso successo contro la Juventus. Le due milanesi sono adesso a quota 40 punti e in caso di scivolone del Milan a Cagliari, resterebbero appaiate. I sardi sono in netto ritardo rispetto alle attese della vigilia di stagione. Diciassettesimo posto in classifica ad un passo dalla zona rossa della retrocessione. Peggio dei sardi hanno fatto solamente Torino, Parma e Crotone. E' vietato dunque sbagliare e la vittoria è d'obbligo. Nel Milan rientra Ibrahimovic ma non finisce l'emergenza con le positività di Cahlanoglu e Theo Hernandez. Tra i sardi, non ci sono in mediana Rog e Nandez. L'arbitro del match sarà il signor Rosario Abisso di Palermo.

Formazioni ufficiali

CAGLIARI: (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Godin, Ceppitelli, Lykogiannis; Nainggolan, Marin, Duncan; Pereiro, Joao Pedro; Simeone. All.: Di Francesco.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Kessié, Tonali; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Ibrahimovic. All.: Pioli.