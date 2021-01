Il calciomercato della Roma ruota intorno ad Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco è al centro di uno scambio con Alexis Sanchez dell’Inter. Ieri l'incontro tra il ds giallorosso Tiago Pinto e quello nerazzurro, Piero Ausilio, a Milano, che ha permesso alle parti di mettere le basi per un accordo. Sarà difficile giungere ad una conclusione della trattativa, specie per via dell'ingaggio del bosniaco. Ma per il momento resta tutto aperto. Dzeko, in 5 stagioni e mezzo con la Roma ha totalizzato 242 partite in totale, 202 da titolare, 114 gol (85 in Serie A) 41 assist 1 gol ogni 164′. Un giocatore fondamentale ma che davvero ora sembra vicino all'Inter.

I due giocatori percepiscono lo stesso stipendio netto (7 milioni di euro fino al 2023 il cileno e 7,5 fino al 2022 il bosniaco). Edin piace a Conte e Alexis può servire a Fonseca. Ad essere diverso è lo stipendio lordo in virtù del regime agevolato per gli sportivi arrivati in Italia dal 2019 e che hanno vissuto all'estero per almeno due anni precedenti. Per Dzeko non è così. Nel frattempo domani sarà il giorno delle visite mediche di El Shaarawy tornato finalmente negativo al tampone. Vicino anche il rinnovo di contratto di Mirante e di Villar, lo spagnolo verso la firma fino al 2025.