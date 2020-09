Edin Dzeko alla fine dovrebbe rimanere ancora alla Roma, il capitano sarà al centro dell'attacco dei giallorossi e potrà provare a scalare la classifica all time dei bomber giallorossi. Il bosniaco resterà agli ordini di Fonseca e giocherà contro la Juventus nel prossimo turno di campionato. La trattativa per Milik sembra sfumata, ma non è detto che i giallorossi lascino completamente andare l'affare con il Napoli per il polacco. In fondo la società guidata da Friedkin ha bisogno di un'altra punta, il vice Dzeko, che potrebbe essere lo stesso Milik.

L'incontro di ieri tra l'agente del polacco e il Napoli non ha ancora dato la fumata bianca ad una trattativa che potrebbe invece decollare nel corso dei prossimi giorni. Resta da capire a quel punto come la Roma gestirà due ingaggi pesanti come quello del bosniaco e appunto quello di Milik. Per quanto riguarda la difesa, la Roma non si è spinta oltre i 13 milioni di euro per Smalling mentre la richiesta dello United resta di 20. Distanza abissale che necessita di qualche riflessione immediata circa un'alternativa in difesa da cercare subito.