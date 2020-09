La Roma continua ad essere al centro del calciomercato di Serie A per diversi motivi. Il club giallorosso è infatti al centro di un autentico intrigo che riguarda Arek Milik. Il giocatore, nonostante il comunicato della stessa società capitolina pubblicato ieri, resta un obiettivo concreto per la Roma e bisognerà solo risolvere quanto prima le questioni relative ad alcuni dettagli che il Napoli ha ancora in essere con il calciatore. Nel frattempo Friedkin starebbe pensando a qualche alternativa e in prima fila potrebbe esserci Luka Jovic che il Real Madrid ha pagato 60 milioni un anno fa e che ora vorrebbe cedere in prestito con diritto di riscatto.

Tutto ovviamente legato alla cessione di Edin Dzeko che vorrebbe solo la Juventus e che quindi necessita di 1/2 sostituti in attacco. In difesa invece, in attesa di capire se il Manchester United accetterà o meno l’offerta giallorossa per Smalling che si aggira intorno ai 17/18 milioni, poco lontano dai 20 richiesti dagli inglesi, ha puntato anche Marcao. Un’alternativa concreta il centrale del Galatasaray a cui sarebbe stata presentata un’offerta da 13 milioni di euro. Ancora lontano De Sciglio che comunque resta un obiettivo dei giallorossi.