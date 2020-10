La Roma in questi ultimi giorni di mercato cercherà di piazzare almeno due colpi, ma forse addirittura saranno tre i nuovi giocatori dei giallorossi. Con il Real Madrid è stato trovato l'accordo per Borja Mayoral, che è già nella Capitale. Ciò significa anche che Kalinic non tornerà a essere il vice di Dzeko.

Mentre continuano le trattative con il Manchester United per Smalling, che sembra più vicino. Dai Red Devils la Roma sembra poter prelevare anche un altro calciatore: il portoghese Diogo Dalot, calciatore di buon livello ma che non ha avuto molte chance di giocare.