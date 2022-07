Calciomercato, ultime news in diretta: Dybala è ancora senza squadra e il Milan prepara l’affondo

Ufficialmente oggi inizia il calciomercato. Un momento importante, perché materialmente si parte, anche se tanti colpi sono stati già realizzati. Da oggi tutti i calciatori, che non hanno rinnovato i contratti in scadenza il 30 giugno e che soprattutto non hanno trovato una nuova squadra, sono a spasso, tra questi c'è anche Dybala. L'attaccante ex Juve è entrato nel radar del Milan, in realtà lo è già da tempo, ma non si pensava che potesse vestire la maglia rossonera. L'Inter pareva davanti e a un certo punto anche la Roma, ma adesso un po' di cose sono cambiate e la trattativa con il Milan potrebbe decollare. I rossoneri sembrano pronti ad affondare il colpo.