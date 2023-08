Calciomercato, news in diretta: Juve, i dettagli dello scambio Vlahovic-Lukaku. Inter, mani su Scamacca

Le ultime notizie di calciomercato oggi 1 agosto 2023 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Calciomercato Juve. La trattativa clamorosa è quella con il Chelsea per lo scambio Vlahovic-Lukaku. Una news emersa con forza nella serata di ieri a conferma dei contatti che avevano fatto saltare il ritorno del belga all'Inter. Non è l'unica novità rumorosa per i bianconeri che al Paris Saint-Germain hanno chiesto informazioni per Gianluigi Donnarumma, che a Torino potrebbe arrivare con la formula del prestito in caso di cessione di Szczesny. Facundo Gonzalez è il difensore centrale uruguagio 20enne sul quale il club ha messo le mani: arriverà ma sarà girato in prestito (Salernitana, Monza, Verona le squadre interessate).

Mercato Inter. Tre nomi per tre ruoli differenti cerchiati in rosso sul taccuino dei nerazzurri: tra i pali il preferito è Yann Sommer del Bayern Monaco; a centrocampo non sembrano esserci più ostacoli per l'arrivo di Samardzic dall'Udinese; la novità in attacco è l'offerta fatta al West Ham per l'acquisto a titolo definitivo di Scamacca bruciando l'interesse della Roma.

Calciomercato Napoli. Tutte le attenzioni del momento sono concentrate sul rinnovo di Osimhen. Il club ha respinto una maxi offerta da 140 milioni dell'Al-Hilal e ha fretta di chiudere per il rinnovo del contratto facendo un'eccezione sull'ingaggio e su altri dettagli economici dell'accordo. In difesa tre i nomi caldi a meno di sorprese dell'ultima ora: Danso del Lens, Mavropanos dello Stoccarda e Sutalo della Dinamo Zagabria. A centrocampo dal Brasile rimbalza la voce dell'interessamento per Wendel dello Zenit.

Milan news. Dopo aver piazzato anche il colpo Musah (mercoledì fa le visite mediche), i rossoneri lavorano anche per mettere le mani su un altro talento argentino: Alejo Veliz, gioiellino del Rosario Central. È un attaccante, classe 2003, protagonista con Romero al Mondiale Under 20 con la maglia dell'Albiceleste. Operazioni in entrata ma anche in uscita: Rebic al Besiktas è cosa fatta, il prossimo della lista è Origi.

Calciomercato Roma. I giallorossi restano aggrappati agli sviluppi che rimbalzano dall'Inghilterra su Scamacca: secondo Sky UK il West Ham avrebbe deciso di respingere al mittente l'offerta dell'Inter per l'attaccante. Il sogno per il reparto avanzato resta il "caro" Morata. Le alternative menzionano i nomi di Lucas Beltran del River Plate, Pavlidis dell'Az Alkmaar, Marin Ljubičić del Lask.

Il tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato.

