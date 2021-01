Mattia Zaccagni, 25 anni, centrocampista del Verona e rivelazione della stagione. È il colpo di calciomercato che il Napoli ha già battuto nella sessione invernale di gennaio ma che formalizzerà ufficialmente a giugno, al termine della stagione. Le ultime notizie in tempo reale sulle trattative dei partenopei confermano la chiusura dell'operazione sull'asse con l'Hellas. Le cifre: azzurri e scaligeri hanno trovato l'accordo per una somma di 10 milioni di euro. Zaccagni sta disputando un ottimo campionato, lo ribadiscono anche i dato statistici raccolti finora: in 19 presenze in Serie A ha messo a referto già 5 gol e 7 assist. Nella rosa 2021-2022 dei campani ci sarà anche lui a meno di cambiamenti di rotta.

È in uscita che il Napoli ha mosso passi significativi fino a questo momento: dopo aver ceduto Milik al Marsiglia, il club ha chiuso il trasferimento di Llorente all'Udinese e di Malcuit alla Fiorentina. Non sono escluse ulteriori sorprese in lista di sbarco: il nome più caldo è Maksimovic che in Inghilterra piace al Tottenham, un affare che potrebbe materializzarsi negli ultimi giorni di mercato. Novità anche su Adam Ounas, l'esterno algerino è attualmente in prestito con diritto di riscatto al Cagliari ma è molto vicino al Crotone.