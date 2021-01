L'infortunio di Victor Osimhen (il calciatore è fermo anche perché positivo al Covid) cambia i piani di calciomercato del Napoli. Gia alle prese con la cessione di Milik (il Marsiglia sembra il club più vicino al polacco), le ultime notizie sulle trattative dei partenopei a gennaio che giungono in tempo reale confermano l'orientamento emerso in queste ore: togliere dal mercato Fernando Llorente e tenerlo in azzurro fino a giugno. Gattuso ne ha apprezzato la professionalità e può restare come punta che completa il reparto offensivo. Arriverà un difensore di fascia? Solo se il Napoli riuscirà a formalizzare gli addiii di Malcuit (Parma), Lobotka (contatti col Torino). Più difficile che lascino adesso Hysaj e Maksimovic.