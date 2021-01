Il Milan sta lavorando per un mercato da scudetto: con il primo posto al momento in tasca e al sicuro di sgraditi ritorni delle avversarie, il club rossonero ha messo a segno l'arrivo di Meitè dal Torino per il centrocampo (ufficiale) e per l'attacco è ad un passo a confermare l'ingaggio di Mario Mandzukic che, al netto di sorprese dell'ultima ora, dovrebbe diventare il pregiato vice Ibrahimovic. Oggi sono previste le classiche visite mediche di rito e poi la firma fino a fine stagione.

Intanto si è definita la cessione di Andrea Conti in prestito con obbligo di riscatto a 7 milioni di euro al Parma, un trasferimento perfezionato nel weekend. Alla voce entrate, si va verso la chiusura della trattativa tra Milan e Chelsea per il difensore centrale Fikayo Tomori. Il classe 1997 arriverà al Milan in prestito con diritto di riscatto a 25 milioni di sterline, opzione che verrà valutata a fine stagione in base a risultati e rendimento.