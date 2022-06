Calciomercato: l’Inter chiude per Lukaku, stand-by per Dybala. Anche il Milan sull’ex Juve. Le news di oggi

In casa Inter manca solo l'ufficialità per il ritorno di Lukaku dopo il sì del Chelsea al prestito per 8 milioni più bonus. Intanto si apre il discorso su Dybala rimasto in stand-by: nuovo contatto tra le parti in settimana, con i nerazzurri che proveranno a chiedere alla Joya pazienza e un abbassamento delle richieste economiche. Intanto, giornata di visite per l'ex Roma Mkhitaryan. In casa Juve attesa per la risposta di De Maria, anche se in giornata si potrebbero definire un paio di mosse: Ramsey in uscita e Cambiaso in entrata. Il Milan è ancora fermo, ma RedBird ha stanziato il budget: 50 milioni di euro, si torna alla carica per Sanches (con il PSG adesso in pole). Roma vicinissima a Frattesi che ha scelto i giallorossi,