Niente di ufficiale ma la Juventus sta sondando seriamente l'ipotesi di acquistare a gennaio di Leonardo Pavoletti. Giocatore esperto, 32 anni, oggi al Cagliari – che deve cercare di fare cassa dopo il ritorno di Nainggolan a spese di Giulini, sarebbe il profilo giusto per il vice Morata. Andrea Pirlo avrebbe dato il proprio consenso per averlo in rosa subito, la dirigenza si è messa già al lavoro. Per Pavoletti sarebbe il coronamento di un sogno dopo essere stato già vicino alla Juventus in passato. Non ci sono resistenze da parte della punta ma è il club sardo che sta valutando eventuali contropartite immediate o stabilendo un prezzo equo per aggiudicarsi subito il sostituto.