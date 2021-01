Non ci sono molti movimenti in casa nerazzurra anche se si deve registrare un nuovo tentativo di avere un attaccante d'esperienza e di peso vicino a Sanchez, Lautaro e Lukaku. Proprio per ovviare ad eventuali assenze del belga e per farlo rifiatare Conte vorrebbe una punta in più ma la dirigenza non può spendere. Così, spunta una pista low cost che porta alla Lazio, con Felipe Caicedo che potrebbe cambiare casacca fino a fine anno. L'idea è trovare un'intesa subito per poi verificarne la bontà a giugno.

La Lazio valuta Caicedo tra gli 8 e i 10 milioni di euro, l'Inter starebbe pensando di inserire nella trattativa Andrea Pinamonti, il 21enne riscattato in estate dal Genoa ma che non trova spazio nella nuova formazione di Conte. In mediana tutto fermo per Eriksen ancora al palo. Tanti interessamenti ma nessuna offerta concreta. Per De Paul dell'Udinese resta l'idea ma costa troppo: i friulani vogliono 40 milioni.