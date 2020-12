Nel mercato invernale dell'Inter la priorità è quella di cedere Christian Eriksen, per incassare così un discreto tesoretto che permetterebbe di realizzare una plusvalenza. Al momento sul danese c'è il Psg: il nuovo mister Pochettino che dovrebbe essere ufficializzato a breve, vorrebbe alla sua corte il centrocampista danese suo ex pupillo ai tempi del Tottenham. A fare il percorso inverso potrebbe essere l'argentino Paredes molto stimato da Conte. Sul fronte delle uscite, sembrano destinati a partire sia Nainggolan (sempre nel mirino del Cagliari), dopo mesi con poche presenze, che Vecino. Entrambi potrebbero rientrare tra le contropartite da mettere sul piatto per convincere l'Atalanta a liberare il Papu Gomez. L'Inter infatti stando alle ultime notizie ha sondato il terreno per l'argentino, che nei prossimi giorni conoscerà il suo destino dopo qualche timido segnale distensivo nelle ultime ore. A proposito di argentini si segue ancora De Paul, anche se su di lui c'è anche la Juventus. Si cerca anche una punta, un vero e proprio vice-Lukaku: piace molto il vecchio pallino Giroud.