Calciomercato Inter, il Tottenham si rifà sotto per Eriksen: nerazzurri si chiamano fuori per Dzeko

Le notizie dell’ultima ora sul mercato dell’Inter: tutte le trattative di oggi 26 gennaio con acquisti e cessioni, e gli aggiornamenti sui nuovi giocatori della rosa. Si riapre un piccolo spiraglio per la cessione di Christian Eriksen che blocca di fatto il mercato in entrata dell’Inter. Il Tottenham sta pensando di accettare l’offerta del Psg per Dele Alli ma solo dopo aver trovato il sostituto del talento inglese: ecco che il danese potrebbe dunque rientrare nuovamente nei piani degli Spurs. Escluso totalmente invece il possibile scambio con Edin Dzeko della Roma. In chiusura l’affare con il Livorno per il giovanissimo talento Nunziatini.