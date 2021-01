Le ultime notizie di calciomercato dell'Inter parlano di un interessamento concreto del Leicester nei confronti di Eriksen. Il danese, che i nerazzurri stanno provando a cedere, piace molto in Premier e le Foxes potrebbero approfittarne. Resta il nodo ingaggio che spaventa gli ex campioni d'Inghilterra che lo ritengono al momento troppo alto. Otavio, il fantasista brasiliano in scadenza con il Porto, è invece stato proposto anche all'Inter, dopo l'interessamento di Milan e Roma.

I nerazzurri valutano questo profilo molto interessante anche se come un'opzione a parametro zero per la prossima estate. Nel frattempo si cercano, eventualmente, operazioni in prestito secco, come può essere quella che porta al nome di Lucas Torreira. L'uruguaiano dell'Arsenal, attualmente in prestito all'Atletico Madrid, sta trovando poco spazio e tornerebbe volentieri in Italia. Prima di concludere questa operazione, però, è necessario muoversi in uscita e si attendono novità sulla situazione Eriksen. Fiducia per i rinnovi di Lautaro e Bastoni mentre sul fronte uscite, Conte avrebbe bloccato definitivamente la cessione di Pinamonti.