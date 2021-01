L'Inter è sempre alle prese con un mercato fatto di occasioni e non di acquisti folli. Complice anche la situazione finanziaria attuale del club, i nerazzurri stanno pensando prima alle cessioni. E allora ecco che con il Tottenham si potrebbe riaprire l'asse per l'addio ad Eriksen. Il danese potrebbe approfittare della richiesta del Psg per Delle Alli che in caso di cessione in Francia potrebbe liberare un posto proprio ad Eriksen. E così l'Inter, sempre in prestito, si fiocinerebbe su Lucas Torreira dell'Arsenal.

L'ex Sampdoria, in prestito all'Atletico ma di proprietà dei londinesi, arriverebbe a Milano con la stessa formula con cui partirebbe Eriksen al Tottenham: il prestito. Lucas Torreira andrebbe ad occupare quella zona a centrocampo fondamentale per Conte. In uscita anche Pinamonti che però per il momento il tecnico nerazzurro ha bloccato nonostante l'offerta del Benevento di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 15-16 milioni di euro.