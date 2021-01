Sorniona sul mercato l'Inter. La società nerazzurra non sembra attiva, ma non è così. Perché l'Inter spera ancora di cedere Eriksen, insufficiente anche contro la Fiorentina, e Pinamonti, che può passare al Benevento. In entrata, a sorpresa, potrebbe arrivare il forte olandese van de Beek. Era uno dei talenti dell'Ajax di ten Haag, è passato al Manchester United, che però lo ha utilizzato pochissimo. E senza il suo apporto è al comando della Premier League. In Inghilterra sostengono che l'Inter lo abbia chiesto in prestito ai dirigenti dei Red Devils, sarebbe un colpo straordinario. van de Beek darebbe ulteriore forza al centrocampo di Conte.