Il mercato dell'Inter in quest'ultima giornata di trattative è incentrato soprattutto su Edin Dzeko. La possibilità di uno scambio con Alexis Sanchez, proposto dalla Roma, è molto complicata. Già nei giorni scorsi, la situazione si è sbloccata sul nascere, soprattutto alla luce delle richieste nerazzurre. Alla luce delle differenze nel peso degli ingaggi dei due giocatori sulle rispettive società, il club milanese ha chiesto ai giallorossi un ulteriore sforzo economico. La risposta della Roma è stata negativa e dunque la situazione si è chiusa con una fumata nera. Se il rapporto tra il bosniaco e Fonseca non dovesse presentare margini per un recupero, allora il canale con l'Inter potrebbe riaprirsi.