Calciomercato, ultime news in diretta: Milan, stallo per De Ketelaere. Wijnaldum per la Roma, Scamacca al West Ham

Tante le trattative di calciomercato in corso in questo weekend. Il Milan vuole chiudere la trattativa con il Bruges per Charles De Ketelaere sbloccando l'attuale stallo dopo l'ultima offerta rossonera. Maldini e Massara lavorano anche per rinforzare la difesa con Tanganga del Tottenham e Ndicka dell'Eintracht Francoforte in cima alla lista. Trattativa calda anche in casa Roma con i giallorossi che, incassata la disponibilità da Wijnaldum, trattano sulla formula del trasferimento con il PSG.

Oggi potrebbe essere il giorno di Kim Min-Jae al Napoli: l'operazione è stata ormai definita e limati gli ultimi dettagli contrattuali il calciatore dovrebbe sbarcare in Italia. Si muove anche la Juventus che vuole regalare altri due rinforzi ad Allegri: per il centrocampo si tratta con il PSG per Parades ma il suo arrivo è legato alla complicata rescissione del contratto di Ramsey e alla cessione di Arthur; per l'attacco prosegue invece il lavoro per riportare a Torino Alvaro Morata di proprietà dell'Atletico Madrid.

L'Inter continua a monitorare la situazione legata a Milenkovic della Fiorentina che potrebbe arrivare in nerazzurro indipendentemente dall'eventuale cessione o meno di Skriniar (su cui il PSG ha frenato). Non giocherà in un top club della Serie A invece l'ex obiettivo dei meneghini Gianluca Scamacca che a breve vestirà la maglia del West Ham: trovato difatti l'accordo con il Sassuolo sulla base di 42 milioni di euro (36 + 6 di bonus) e il 10% su una futura rivendita.