Calciomercato, ultime news in diretta: attenta Inter, il PSG ci riprova per Skriniar. Juve-Paredes, trattativa bloccata

Le ultimissime notizie di calciomercato oggi 19 agosto 2022 e le trattative di Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Mercato Inter: il PSG si è rifatto sotto per Milan Skriniar ma i nerazzurri chiedono 90 milioni di euro per lasciarlo partire. Il club meneghino vorrebbe chiudere un'altra operazione in entrata: Akanji è il preferito ma il Borussia Dortmund chiede tanto 20 milioni di euro, e così la pista Acerbi prende sempre più corpo.

Mercato Juve: le operazioni in entrata dei bianconeri a centrocampo sono bloccate dopo che l'operazione Rabiot-Manchester United è saltata. I dirigenti bianconeri stanno comunque lavorando per convincere il PSG a lasciar andare l'argentino Paredes ma i francesi non vogliono cederlo in prestito. Più vicino Memphis Depay, con cui c'è già un'intesa di massima e restano da sciogliere alcuni nodi con il Barcellona.

Calciomercato Napoli: dopo l'ufficialità di Simeone, gli azzurri ieri hanno chiuso con Ndombele del Tottenham e Raspadori dal Sassuolo: entrambi hanno svolto le visite mediche e adesso manca solo l'annuncio. Più vicino anche l'arrivo di Keylor Navas, che non ha nessuna intenzione di fare il secondo a Donnarumma ed è pronto a lasciare Parigi. Si lavora col PSG per cercare l'accordo.

Calciomercato Roma: i giallorossi non possono chiudere l'operazione Belotti se non parte uno tra Shomurodov e Felix Afena-Gyamìn. Mourinho vorrebbe un difensore per completare il reparto: i nomi sul taccuino sono Lindelof e Bailly. Tiago Pinto sta lavorando per sfoltire la rosa: il primo a partire dovrebbe essere Kluivert, che piace molto al Fulham.

Milan news: i campioni d'Italia dovrebbero piazzare almeno altri due colpi per consegnare a Pioli una rosa completa. I rossoneri vorrebbero prendere un difensore, Diallo del PSG e Tanganga del Tottenham le prime scelte; e un centrocampista, con Onyedika del Miditylland che dovrebbe essere l'erede di Kessié.

Il tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato con acquisti, cessioni e formazioni tipo.

