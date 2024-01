Calciomercato, news di oggi: Milan su Buongiorno, il Napoli punta Theate e Mangala. Kean via dalla Juve

Le ultime notizie di calciomercato oggi 15 gennaio 2024 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Nella settimana che si apre il Napoli proverà a chiudere almeno due colpi. Il d.s. Meluso sta trattando un difensore e un centrocampista. I nomi caldi sono quelli di Theate e Perez per la difesa e quelli di Mangala e Barak per la metà campo. Per Traoré è fatta. La Juventus ufficializzerà entro mercoledì il difensore Djalò e cederà in prestito Moise Kean, che può lasciare la Serie A. Il Milan non molla invece la pista Buongiorno, anche se la trattativa non appare semplice. L'Inter non dovrebbe piazzare altri colpi, dopo Buchanan. Mentre la Roma prima di piazzare un altro colpo deve vendere, in lista di sbarco Renato Sanches e Belotti.

38 minuti fa 01:00 Calciomercato Juventus: arriva Djalò, Kean verso la cessione Il difensore portoghese Tiago Djalò è praticamente un calciatore della Juventus. Djalò sbarcherà in Italia nei prossimi giorni per effettuare le visite mediche e firmare il nuovo contratto. Vicino alla cessione in prestito Moise Kean. L'attaccante bianconero ha diverse proposte. Lo vogliono soprattutto Monza e Fiorentina, ma anche il Rennes ha sondato il terreno. A cura di Alessio Morra 1 ora fa 00:01 Calciomercato Serie A, le ultimissime news in diretta: le trattative di oggi 15 gennaio 2024 Il Napoli in questa settimana dovrebbe essere la squadra più attiva. Per Traorè è fatta, ma arriveranno pure un altro centrocampista (Mangala o Barak) e un difensore. Le piste Theate e Perez sono quelle principali. La Juve prenderà Djalò, sonda Henderson e tratta Moise Kean. Mentre il Milan provare a fare un grande colpo, quello di Buongiorno del Torino. Il mercato invernale dell'Inter è terminato, la Roma invece deve sfoltire la rosa. A cura di Alessio Morra