Calciomercato, ultime news in diretta: Juve pronta all’offerta per Depay. Sì di Navas al Napoli

Le notizie di calciomercato oggi DATA e le trattative di Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Calciomercato Juve: Depay sempre più vicino e gradito, con l'offerta ufficiale in arrivo. Anche se prima dovrà liberarsi dal Barcellona. Intesa totale con Paredes che continua a dipendere da Rabiot: il francese non si è ancora espresso dopo il pressing totale del Manchester United. Nessuna novità sui terzini dopo la cessione di Pellegrini, con Rugani, Arthur e Kean che potrebbero partire in caso di offerta giusta.

Milan news: continua il pressing su Diallo con il PSG che sembra disposto a trattare, mentre per il centrocampo sempre caldo Raphael Onyedika del Midtjylland. Nome nuovo per la difesa quello del giovane Kiwior dello Spezia. Attenzione a Bakayoko che potrebbe uscire in extremis e tornare in Premier.

Mercato Inter: fase di stallo per le trattative nerazzurre, con la caccia al sostituto di Ranocchia ferma. Il primo nome caldo resta Akanji, con Acerbi soluzione low cost. Per Casadei il Chelsea insiste e si spinge fino a 10 milioni. Tutto tace per Skriniar, per la gioia di Inzaghi.

Calciomercato Roma: Belotti resta sempre il nome più caldo, anche se bisogna ancora piazzare Shomurodov. Attenzione intanto a Lukic in uscita dal Torino, con la Roma che è alla finestra. Per l'attacco torna d'attualità Solbakken, e potrebbe essere un profilo per gennaio, a zero. Aumentano ancora le percentuali per la permanenza di Zaniolo.

Calciomercato Napoli: dopo aver chiuso l'affare Simeone con visite e firma, gli azzurri sperano anche di trovare l'intesa con Raspadori. La distanza tra domanda e offerta resta però importante. Nel frattempo si insiste per Navas e dalla Francia, arrivano conferme sul sì del portiere. Sensazioni positive anche su Ndombele. Napoli al lavoro con PSG e Tottenham.

Il tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato con acquisti, cessioni e formazioni tipo.

