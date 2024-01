Calciomercato, news di oggi: Juventus su Ederson oltre che su Samardzic. Sì di Traorè al Napoli

Le ultime notizie di calciomercato oggi 12 gennaio e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

La Juventus vuole un colpo di mercato a centrocampo per gennaio. L'obiettivo nuovo è Ederson dell'Atalanta anche se l'operazione non è semplice visto che viene considerato incedibile dai nerazzurri. Per Samardzic la Juve potrebbe anche decidere di affondare il colpo per l'immediato e non per giugno. Si punta al prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Sul fronte delle uscite, Kean potrebbe partire negli ultimi giorni di mercato.

Il Napoli che rischia di veder sfumare il centrocampista serbo, per il quale c'era stata un'intensa trattativa ha comunque ripiegato per Traoré, con il dialogo di mercato molto avanzato e chiusura dietro l'angolo anche in virtù del sì del giocatore. Piace Nehuen Perez ma l'Udinese lo reputa centrale per il progetto al momento. Zanoli verso la Salernitana. Il Milan ha visto sfumare completamente Popovic, per il quale il discorso è chiuso con il prossimo obiettivo che è Ibrahimovic. Krunic ai saluti: va al Fenerbahce. L'Inter continua a seguire Medina del Lens, mentre sul fronte delle uscite Sensi piace al Leicester e Sanchez ha estimatori in Arabia. Si segue Zielinski per giugno, ma solo se deciderà di non rovinare col Napoli. La Roma continua a lavorare per puntellare la difesa: Soyuncu è in attesa.

La chiusura del calciomercato invernale è prevista alle ore 20 del 31 gennaio 2024.

