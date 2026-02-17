Borussia Dortmund-Atalanta LIVE, risultato in diretta della partita di Champions

L'andata dei playoff di Champions League tra Borussia Dortmund e Atalanta sarà visibile in esclusiva su Sky Sport 1 (numero 201) e Sky Sport (251). In streaming il match sarà trasmesso attraverso Sky Go e NOW. Telecronaca affidata a Stefano Borghi, commento tecnico di Luca Marchegiani, inviato Massimiliano Nebuloni.