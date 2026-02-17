Borussia Dortmund-Atalanta LIVE, risultato in diretta della partita di Champions

La diretta live della partita Borussia Dortmund-Atalanta per l'andata dei playoff di Champions. La squadra di Palladino arriva in Germania senza due pedine importanti (De Ketelaere e Raspadori, infortunati). Qualche acciacco anche tra le fila dei tedeschi, soprattutto in difesa. Match di ritorno previsto per il 25 febbraio a Bergamo alle 18:45. Diretta TV su Sky e in streaming su Sky Go e NOW.
Borussia Dortmund-Atalanta, le formazioni ufficiali
Di seguito le formazioni ufficiali di Borussia Dortmund-Atalanta:
Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Reggiani, Anton, Bensebaini; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy. All. Kovac
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Pasalic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino
Dove vedere Borussia Dortmund-Atalanta di Champions in TV e streaming
L'andata dei playoff di Champions League tra Borussia Dortmund e Atalanta sarà visibile in esclusiva su Sky Sport 1 (numero 201) e Sky Sport (251). In streaming il match sarà trasmesso attraverso Sky Go e NOW. Telecronaca affidata a Stefano Borghi, commento tecnico di Luca Marchegiani, inviato Massimiliano Nebuloni.