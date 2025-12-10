Champions League
Live

Benfica-Napoli 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League: Mourinho contro Conte

La diretta live di Benfica-Napoli di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

10 Dicembre 2025 20:00
Ultimo agg. 21:00
Immagine

La diretta live della partita Benfica-Napoli per la 6ª giornata di Champions League. Partita determinante per il Benfica, che deve solo vincere, ma fondamentale pure per il Napoli che non può permettersi passi falsi. Diretta TV su Prime e in streaming solo su Prime. Telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

21:00

Benfica-Napoli in diretta, inizia la partita

Ci siamo! Prende il via la partita della 6ª giornata di Champions League tra il Benfica e il Napoli.

A cura di Alessio Morra
20:45

Come arriva il Benfica

Il Benfica è terzo nel campionato portoghese, imbattuto, ma già dietro di 8 punti rispetto al Porto. In mezzo c'è lo Sporting Lisbona. In Champions League il piatto piange. Una vittoria e quattro sconfitte. La classifica è modesta, e dopo il Napoli ci sarà la Juventus. La qualificazione passa dall'Italia.

20:30

Come arriva il Napoli alla partita di oggi

Se si bada al campionato si può dire che la squadra di Conte arriva molto bene, visto le tre vittorie nelle ultime tre partite. In Champions il bilancio è di 7 punti: 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Napoli è ventiduesimo ed ha bisogno di muovere la classifica per qualificarsi almeno per i playoff.

20:15

Benfica-Napoli, le formazioni ufficiali

Ecco le scelte di Mourinho e Conte, le formazioni ufficiali di Benfica-Napoli:

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Otamendi, Tomás Araújo, Dahl; Barrenechea, Richard Ríos; Sudakov, Barreiro, Aursnes; Ivanovic.
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, McTominay, Elmas, Olivera; Neres, Hojlund, Lang.

20:00

Dove vedere Benfica-Napoli di Champions League in TV e streaming

La partita tra il Benfica di José Mourinho e il Napoli campione d'Italia non sarà trasmessa in diretta da Sky, ma si potrà seguire solo su Prime Video, ciò vale sia per la diretta TV che per quella streaming. Telecronaca di Piccinini e Ambrosini.

Immagine
Immagine
