Benfica-Napoli 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League: Mourinho contro Conte

La diretta live della partita Benfica-Napoli per la 6ª giornata di Champions League. Partita determinante per il Benfica, che deve solo vincere, ma fondamentale pure per il Napoli che non può permettersi passi falsi. Diretta TV su Prime e in streaming solo su Prime. Telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.
Benfica-Napoli in diretta, inizia la partita
Ci siamo! Prende il via la partita della 6ª giornata di Champions League tra il Benfica e il Napoli.
Come arriva il Benfica
Il Benfica è terzo nel campionato portoghese, imbattuto, ma già dietro di 8 punti rispetto al Porto. In mezzo c'è lo Sporting Lisbona. In Champions League il piatto piange. Una vittoria e quattro sconfitte. La classifica è modesta, e dopo il Napoli ci sarà la Juventus. La qualificazione passa dall'Italia.
Come arriva il Napoli alla partita di oggi
Se si bada al campionato si può dire che la squadra di Conte arriva molto bene, visto le tre vittorie nelle ultime tre partite. In Champions il bilancio è di 7 punti: 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Napoli è ventiduesimo ed ha bisogno di muovere la classifica per qualificarsi almeno per i playoff.
Benfica-Napoli, le formazioni ufficiali
Ecco le scelte di Mourinho e Conte, le formazioni ufficiali di Benfica-Napoli:
Benfica (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Otamendi, Tomás Araújo, Dahl; Barrenechea, Richard Ríos; Sudakov, Barreiro, Aursnes; Ivanovic.
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, McTominay, Elmas, Olivera; Neres, Hojlund, Lang.
Dove vedere Benfica-Napoli di Champions League in TV e streaming
La partita tra il Benfica di José Mourinho e il Napoli campione d'Italia non sarà trasmessa in diretta da Sky, ma si potrà seguire solo su Prime Video, ciò vale sia per la diretta TV che per quella streaming. Telecronaca di Piccinini e Ambrosini.