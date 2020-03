Dorothea Wierer ha vinto la Coppa del Mondo 2019-2020 di biathlon femminile. Per l'altoatesina si tratta del secondo trionfo consecutivo, lo ha ottenuto grazie all'undicesimo posto nell'inseguimento a Kontiolahti. "Per me questo 2020 è stato eccezionale – ha commentato a caldo – mai avrei pensato durante l’estate che avrei vissuto momenti del genere".

L'azzurra si è imposta nella classifica generale davanti alla norvegese Tiril Eckhoff, determinante l'ultima sessione di tiro con l'italiana che – al poligono – commette un solo errore rispetto ai 3 della diretta rivale e risale in graduatoria quanto basta per concludere in maniera strepitosa e la prova (rendendosi protagonista di una rimonta incredibile) e il circuito iridato (che l'ha vista prevalere tra le più forti della specialità).

Quest’anno la Wierer ha messo in bacheca anche quattro medaglie: 2 ori e 1 argento individuali, oltre a un argento nella staffetta ai Mondiali di Anterselva.

Wierer, trionfo in Coppa del Mondo per 7 punti

Sette punti. È questo il margine esiguo con il quale l'altoatesina ha preceduto in classifica generale Eckhoff: 793 per l'azzurra, 786 per la norvegese che – nonostante i favori del pronostico – ha sprecato tutto e perso la sfera di cristallo nella parte finale e decisiva del percorso. Più staccata la tedesca Herrmann, che ha terminato la stagione al terzo posto a 745 punti (-48 rispetto alla Wierer).

La classifica generale di Coppa del Mondo 1. Dorothea Wierer (Italia) 793 punti; 2. Tiril Eckhoff (Norvegia) 786 punti; 3. Denise Herrmann (Germania) 745 punti

L'azzurra Vittozzi sul podio nell'ultima gara della stagione

Il biathlon femminile azzurro può festeggiare anche per un altro motivo: il buon terzo posto raggiunto da un'altra italiana nell'atto conclusivo della stagione agonistica. A Julia Simon è andato il successo nell'ultima gara della stagione: la francese ha chiuso al comando davanti alla svizzera Selina Gasparin e all’altra azzurra Lisa Vittozzi. Quarto posto per Kaisa Makarainen, all’ultima gara in carriera.