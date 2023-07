Vittoria e maglia gialla al Tour, le emozioni sono troppe per Adam Yates: il bacio è tutto da rifare Indimenticabile giornata per l’inglese Adam Yates al Tour del France: per la prima volta ha vinto una tappa, che gli ha permesso di indossare la maglia gialla. E lo ha fatto battendo al traguardo il gemello Simon. Un turbinio di emozioni che hanno letteralmente travolto lui e la sua compagna.

La prima vittoria al Tour de France non si scorda mai soprattutto se è accompagnata anche dal poter indossare la maglia gialla. E ancor più se riesci a farlo scrivendo una nuova pagina nella storia della Grande Boucle tagliando il traguardo praticamente insieme al tuo gemello. E' accaduto tutto ciò alla 1a tappa dell'edizione 2023 all'arrivo di Bilbao dove il britannico Adam Yates ha preceduto il fratello Simon. Subito dopo, travolto da mille emozioni è stato festeggiato dal suo capitano Tadej Pogacar per poi lasciarsi andare ad un lungo e sentito bacio con la propria compagna. Tutto da rifare.

Due fratelli gemelli soli al comando negli ultimi 3 chilometri e mezzo della prima tappa del Tour, quella che aggiudica anche la prima maglia gialla in classifica generale. Per la famiglia Yates il 1° luglio 2023 si è trasformata nella classica giornata da non poter più dimenticare perché i due gemelli Adam e Simon hanno monopolizzato la scena internazionale, dandosi battaglia per la vittoria. Un arrivo inaspettato ma soprattutto inedito perché mai nella storia del Tour era accaduto un evento simile.

Anche loro, nella fase finale hanno stentato a crederci, ma alla fine non hanno più pensato a nulla provando e riuscendo a tenere a bada il gruppo inseguitori che annoverava nomi clou come Pogacar e Vingegaard. Così Adam e Simon si sono dati cambi regolari, hanno pedalato all'estremo per tenersi i 20 secondi di vantaggio per giocarsi nei 300 metri finali il successo, che è finito sulle spalle di Adam, gregario di Pogacar, che così si è preso anche la prima maglia gialla.

Una vittoria che nessuno si aspettava e che ha visto il 19 della UAE conquistare il suo primo successo di tappa al Tour, alloro che mancava in una carriera comunque vincente, con alle spalle una San Sebastian, la Vuelta di Catalunya e il Giro di Romandia, senza dimenticare che nel 2016 ancora al Tour aveva vinto la classifica dei migliori giovani.

Tuttavia a Bilbao nessuno si aspettava l'assolo dei fratelli Yates e una volta tagliato il traguardo l'euforia del team UEA è stato impressionante, circondando Adam che è stato lungamente festeggiato anche dal suo capitano Pogacar. "L'ammiraglia ad un certo punto mi ha dato l'ok e permesso di poter fare la gara", ammetterà più tardi rivivendo l'impresa di giornata.

Ma nella festante confusione c'è stato anche un momento toccante con la propria compagna che si è trasformato un siparietto divenuto virale sui social. Ancora in sella e stremato dalla fatica, mentre tutti si complimentavano con lui, tra i primi ad abbracciarlo c'è stata anche la sua compagna visibilmente emozionata. A tal punto che nessuno dei due si è accorto in un primo istante della presenza di un terzo incomodo particolare, la mascherina, resa obbligatoria dall'organizzazione del Tour per chi si avvicina ai ciclisti.

Solamente qualche istante dopo lo stesso Adam si è accorto e l'ha fatto notare alla compagna che, in balìa delle emozioni, non se ne era accorta. Tutto da rifare, ma questa volta è arrivato il bacio vero tra occhi lucidi e cuori palpitanti.