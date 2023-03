Un camion stava investendo Van Aert in allenamento “È stato a un passo dalla morte” Un camion stava investendo Wout van Aert durante gli allenamenti. Paura per il ciclista della Jumbo-Visma in strada insieme all’ex professionista Jan Bakelants e il ciclocrossista Daan Soete: “Wout è stato a un passo dalla morte”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Wout van Aert ha rischiato grosso durante gli allenamenti in vista del Giro delle Fiandre di domenica 2 aprile che lo vede come principale favorito della gara di ciclismo. Il corridore 28enne belga della Jumbo-Visma, che ha vinto in carriera tre titoli mondiali consecutivi (2016, 2017 e 2018), oltre a tre Coppe del mondo, un Superprestige, tre Bpost Bank/DVV Verzekeringen Trofee e cinque titoli nazionali, ha vissuto un momento drammatico. Considerato uno dei ciclisti più apprezzati in Europa in questo momento e da cui ci si aspetta sempre tantissimo, si stava preparando insieme in allenamento per il Fiandre non lontano da casa, nei dintorni di Anversa.

Una sessione di 138 chilometri partendo da Herentals e dirigendosi nella zona di Eindhoven, in Olanda. All suo fianco l'ex professionista Jan Bakelants e il ciclocrossista Daan Soete, suoi abituali compagni di pedalate. È stato proprio Bakelants, al podcast Wielerclub Wattage della VRT e poi al quotidiano HLN, a raccontare cose sia accaduto. Van Aert ha rischiato di finire sotto un camion-betoniera che voleva appunto investirlo dopo aver visto i tre ciclisti correre per strada. Un racconto da brividi che ha spiazzato tutti specie per la dinamica che si è consumata in quei tragici momenti.

Van Aert in gara al fianco di con Christophe Laporte alla Gent–Wevelgem

Bakelants ha rivelato questo retroscena assolutamente terribile. "Wout doveva fare alcuni intervalli, ma la pista ciclabile su quella strada non era adatta per una velocità intorno ai 40-45 km/h", ha spiegato Bakelants che ha spiegato come in quel punto sia poi sbucata dietro di loro una betoniera, che prima ha cominciato a suonare il clacson e poi gli ha tagliato la strada sorpassando. "All’improvviso abbiamo sentito dietro di noi il clacson di una betoniera che, al momento del sorpasso, ci ha tagliato la strada – spiega – Praticamente ho visto Wout sotto le ruote del camion e non ha potuto far altro che spingere Soete verso il bordo strada. È stato davvero spaventoso".

Un racconto da brividi: "Per esperienza so che gli olandesi non esitano a farsi giustizia da soli quando vedono un ciclista che non pedala sulla pista ciclabile" ha aggiunto Bakelants. Ciò che è accaduto è davvero incredibile: "L’azione di quel camion è stata completamente sproporzionata – spiega ancora – Anche se come autista di una betoniera senti di avere più diritto di guidare su strade di cemento rispetto ai ciclisti, in quel momento la ciclabile era fortemente degradata e Wout è stato a un passo dalla morte". L'ennesimo episodio strano per Van Aert dopo un post a seguito di un allenamento alla vigilia della Sanremo: "Il peggior allenamento dell'anno".