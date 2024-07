video suggerito

Turgis si prende una vittoria spettacolare al Tour de France: stupisce tutti sullo sterrato Nella tappa più tortuosa della competizione a trionfare è l’acclamato padrone di casa Anthony Turgis con una vittoria in volata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tour de France 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La tappa più estrema del Tour de France ci ha regalato un finale completamente a sorpresa, consegnando nelle mani di Anthony Turgis una delle vittorie più belle della sua carriera. Nel nono appuntamento di questa stagione il francese si è preso la scena lasciando tutti sbalorditi, con una fuga nel finale che ha tolto il fiato anche a tutti gli altri big.

Una gara mozzafiato sullo sterrato

Non è stato semplice per nessuno percorrere i 200 chilometri previsti dalla nona tappa del tour che ha presentato uno scenario alla "strade bianche" in salsa francese. I 32 chilometri di sterrato sono stata una sfida complicata per tantissimi corridori che hanno sofferto soprattutto la stretta salita sterrata di Baroville al km 70: ognuno ha provato a cavarsela nel modo migliore, qualcuno addirittura portando a mano la propria bici per superare il tratto peggiore.

È l'immagine che tutti si porteranno dietro di questa tappa, complicata sotto molti aspetti anche per i big che hanno avuto necessità di poggiare i piedi per terra in più occasioni. Ma è da questo scenario che è venuto fuori il padrone di casa Turgis, acclamato da tutto il pubblico che forse non si sarebbe mai aspettato una sua vittoria.

L'arrivo in volata

Tutto si è deciso negli ultimi secondi della corsa che hanno regalato al francese un pomeriggio indimenticabile. Il trentenne ha firmato una delle vittorie più belle della sua carriera battendo la concorrenza di Stuyven che sembrava lanciato verso il traguardo: nel momento più importante si è spenta la luce e Turgis ha potuto prendere il suo momento di gloria succeduto da Pidcock e Gee che hanno chiuso il podio.

La nona tappa non ha cambiato tanto gli equilibri in classifica, anche se ha regalato emozioni immense. Tra i delusi della corsa c'è sicuramente la maglia gialla Pogacar che ha cercato la fuga a 20 chilometri dalla fine. La sua volata in solitaria è durata davvero poco perché è stato raggiunto prima da Jorgenson e Vingegaard e poi da tutti gli altri.

Lo scatto non gli è bastato per creare il vuoto e alla fine è stato riassorbito, dando alla tappa un sapore spettacolare nel suo tratto finale. Domani i corridori vivranno il primo giorno di pausa di questo Tour de France che ripartirà martedì con la sua decima tappa.