Tremenda caduta per Dario Cataldo al Giro di Catalogna: il ciclista ha subito almeno 7 fratture Dario Cataldo ha riportato delle serie conseguenze da una caduta nella prima tappa del Giro della Catalogna. Il ciclista italiano ha riportato almeno sette fratture.

A cura di Alessio Morra

Dario Cataldo, ciclista italiano, è stato vittima di una tremenda caduta nella prima tappa del Giro di Catalogna. Il 38enne abruzzese, che corre per la Trek-Segafredo, ha subito almeno sette fratture. Fortunatamente Cataldo è cosciente, ma ora dovrà subire almeno un intervento chirurgico.

Quando mancavano solo cinque chilometri al termine della prima tappa, Cataldo è caduto. Le conseguenze sono state pesantissime. Guardando le immagini si è capito subito che il problema fosse molto serio. Nella serata di lunedì è arrivato il comunicato della squadra: "Una TAC eseguita in ospedale ha rivelato una frattura della testa del femore sinistro e dell’acetabolo destro (l’articolazione ‘sferica’ dell’anca), due fratture del processo trasversale della colonna lombare senza impatto neurologico, costole rotte multiple con uno pneumotorace bilaterale e un clavicola sinistra fratturata".

Fortunatamente il ciclista è cosciente e molto presto verrà trasferito in un altro ospedale, dove verrà operato: "Cataldo è cosciente ed emodinamicamente stabile e sarà trasferito in prima istanza in un altro ospedale in Catalogna. Dopo una seconda valutazione presso il nuovo ospedale di Girona, subirà un intervento chirurgico per riparare la frattura del femore".

Cataldo, che ha compiuto 38 anni lo scorso venerdì, dunque ha subito la frattura della testa del femore sinistro, dell'articolazione dell'anca, due fratture della colonna lombare, si è fratturato diverse costole con uno pneumotorace bilaterale, inoltre ha riportato anche la frattura della clavicola sinistra. Con il cuore gli si augura una buona guarigione.

Dario Cataldo ha vinto in carriera una tappa alla Vuelta e una al Giro d'Italia. La sua è stata una carriera molto lunga. Presenza fissa anche in nazionale, ha chiuso tra i primi 15 per tre volte al Giro (due volte 12° e una 14°).