Tour de France femminile, pronti via e subito una tremenda caduta: ciclista portata via in ambulanza Brutto incidente per la spagnola Mireia Benito dopo solo pochi chilometri dal via della 1a tappa: finita in un fosso è dovuto servire l’intervento dei soccorritori sul posto. Trasportata in ambulanza in ospedale per ulteriori controlli.

A cura di Alessio Pediglieri

Mentre il Tour de France degli uomini è arrivato al capolinea con l'ultima tappa che culmina a Parigi tra i Campi Elisi a proclamare il suo Re, Jonas Vingegaard, in Francia è già tempo di Tour femminile scattato domenica mattina quasi in contemporanea e che terrà inchiodati gli appassionati nelle prossime settimane in un continuum in giallo senza soste. Ma c'è già da registrare il primo incidente: a pochi chilometri dal via, la spagnola Mireia Benito è stata vittima di una brutta caduta ed è stata portata via in ambulanza.

Una prima tappa che è in pratica un circuito chiuso con partenza e arrivo a Clermont-Ferrand per 123.8 km che promettono immediatamente battaglia vista la presenza di un GPM interessante, il Côte de Durtol posizionato a meno di 10 chilometri dall'arrivo che può regalare le prime emozioni tra le migliori.

Purtroppo però, la tappa è stata caratterizzata anche da un primo ritiro, dopo un incidente avvenuto su un tratto di strada apparentemente senza problemi particolari. A subire i danni peggiori è stata la 26enne spagnola della AG Insurance-Soudal Quick-Step, Mireia Benito che è finita in una scarpata da cui non si è più rialzata.

Una caduta avvenuta improvvisamente senza apparenti contatti con altre cicliste visto che la spagnola era nel momento dell'incidente in testa al plotone che veleggiava su un tratto in pianura a tutta velocità alla rincorsa delle fuggitive di giornata: senza preavviso la bicicletta di Benito non ha proseguito sull'asfalto che virava regolarmente a sinistra ma è andata dritta, perdendo il controllo del mezzo e finendo dritta nel fosso poco vicino. All'apparenza un incidente banale, ma la ciclista non si è più rialzata e così sono dovuti intervenire i soccorritori.

Un'ambulanza è arrivata sul luogo della caduta e Benito è stata subito assistita. Purtroppo le condizioni sono sembrate serie ed è servito prima l'utilizzo di un collare per evitare ulteriori movimenti inopportuni e poi la barella per trasportare fuori dal fosso l'atleta della AG Insurance-Soudal Quick-Step, poi fatta salire sull'ambulanza e trasportata al più vicino ospedale. Sempre cosciente e vigile, per Benito il Tour è già finito dopo soli pochi chilometri dalla partenza della prima tappa.

Successivamente altri inconvenienti hanno causato problemi ancora al plotone quando una moto della organizzazione sembra essere passata troppo vicina alle cicliste provocando uno spostamento d'aria che ha fatto sbandare alcune atlete provocando un tamponamento a catena questa volta privo di serie conseguenze.