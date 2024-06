Tour de France 2024, dove vedere la 2ª tappa Cesenatico-Bologna: percorso e diretta TV

video suggerito

La seconda tappa del Tour de France 2024 si corre oggi, domenica 30 giugno e ancora una volta si resta in Italia: si parte da Cesenatico e si arriva a Bologna in una frazione che vuole ricordare un campione assoluto, Marco Pantani. Si corre tra le terre del Pirata, per quasi 200 chilometri in una frazione movimentata dagli Appennini. Diretta in chiaro su Rai 2 e Rai Sport HD per la TV, su Raiplay per lo streaming.

Secondo appuntamento italiano per il Tour con una tappa che arriva in Emilia per un percorso ancora una volta subito interessante e che può prevedere scintille sia tra uomini di classifica sia tra chi cerca gloria di giornata. Altri 6 Gran premi della Montagna con un finale che vede per ben due volte scalare il San Luca con pendenze al 10%.

Tappa: 2ª – Cesenatico-Bologna

Tipologia: ondulata (Appennini)

Orario partenza e arrivo: 12:15 – 17:35

Distanza e dislivello: 199 km 1.800 metri

Diretta TV: Rai (Rai Sport HD, Rai 2), Eurosport

Diretta Streaming: RaiPlay, Discovery+

Dove vedere il Tour de France in TV in chiaro e streaming sulla Rai

Tutte le tappe del Tour de France 2024, le più importanti e decisive anche integralmente, saranno trasmesse in chiaro per tutte e tre le settimane di gara sulla Rai, che ha siglato un accordo con gli organizzatori della Grande Boucle fino all'edizione del 2025.

Un TV ci sarà il palleggiamento della diretta tra Rai2 e Rai Sport HD mentre per lo streaming gratis ci si potrà collegare a RaiPlay. Trasmissione delle 21 tappe anche su Eurosport, canale presente sulle piattaforme DAZN e Sky, a pagamento in TV e su Discovery+ per lo streaming dietro abbonamento.

La tappa del Tour de France: percorso e altimetria della Cesenatico-Bologna

Dopo l'arrivo di Rimini si riparte dagli Appennini dell'Italia Centrale per risalire fino a Bologna. Una frazione interessante soprattutto nella seconda parte quando dopo 70 chilometri di pianura si scala il colle di Monticino, primo GPM di giornata.

Salita corta, di soli 2 chilometri ma la prima di tante altre che spingono verso Bologna. Tra queste, la Gallisterna che tocca quasi il 13% in poco più di 1.500 metri. Infine per due volte si passa sul San Luca prima degli ultimi chilometri, una decina di nuovo in piano.

I favoriti per la 2ª Cesenatico-Bologna

Anche in questa seconda giornata di Tour spazio alle fughe di giornata, per chi non punta alla classifica finale: il terreno è perfetto per trovare gloria a Bologna mentre i favoriti si controlleranno dall'inizio alla fine. Interessante vedere anche le varie strategie di squadra se ci sarà chi proverà a piazzare qualche corridore in avanti, a prendersi minuti di vantaggio, come punto d'appoggio quando il Tour entrerà poi nel vivo.