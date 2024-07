video suggerito

Tour de France 2024, dove vedere la 21ª e ultima tappa Montecarlo – Nizza (crono): percorso e diretta TV La 21a e ultima tappa di oggi al Tour de France, la Monaco-Nizza è una crono per gli uomini di classifica. Diretta in chiaro sui canali Rai. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tour de France 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Tour de France 2024 si chiude con una cronometro da Monaco a Nizza, senza il classico arrivo a Parigi sugli Champs-Élysées. Una svolta dal 1904, per la Grand Boucle che fa calare il sipario con una frazione da poco meno di 40 chilometri. Sarà una crono atipica in quanto più consona agli uomini di classifica che agli specialisti. Pogacar, che ha già messo le mani sul Tour de France, vuole chiudere in bellezza. Diretta TV e streaming su Eurosport e in chiaro sulla Rai. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Tappa: 21ª – Monaco-Nizza

Tipologia: crono

Orario partenza e arrivo: 14.40 – 19.30

Distanza e dislivello: 33,7 km 650 metri

Diretta TV: Rai (Rai Sport HD, Rai 2), Eurosport

Diretta Streaming: RaiPlay, Discovery+

La tappa 21 del Tour de France: percorso e altimetria della 1

La 21a tappa del Tour de France chiude l'edizione 2024. Si tratta di una cronometro con finale a Nizza e non con il classico passaggio sugli Champs-Élysées. La lunghezza è di circa 33.7 chilometri, con un'altimetria di circa 650 metri. Una prova che sembra fatta per i principali uomini classifica con una partenza in salita con un Gpm di La Turbie (8,1 km al 5,6%), e poi a seguire il Col d'Èze. Gli ultimi 5 chilometri poi sono pianeggianti.

A che ora parte e dove vedere il Tour de France in TV e streaming: in chiaro sulla Rai

La tappa di oggi al Tour de France parte intorno alle 14:40, orario in cui si muoverà il primo atleta. L'arrivo della maglia gialla che chiuderà la crono è prevista per le 19:30. Diretta TV su Eurosport, e in chiaro su Rai 2. Eurosport permetterà di vedere la gara anche sulle piattaforme Sky e DAZN per i rispettivi abbonati. In streaming la partita si potrà seguire su Eurosport player, gratis su Rai Play e poi su Sky GO, DAZN e Discovery+.

I favoriti della tappa: Pogacar vuole chiudere in bellezza

I giochi sono fatti per l'edizione 2024 del Tour de France, con Pogacar che ormai non ha rivali. Lo sloveno farà di tutto per chiudere in bellezza, questa corsa dominata ma dovrà vedersela con gli altri corridori di alta classifica.