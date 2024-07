video suggerito

Tour de France 2024, dove vedere la 20ª tappa Nizza – Col de la Couillole: percorso e diretta TV La 20a e penultima tappa di oggi al Tour de France, la Nizza – Col de la Couillole è una frazione di montagna intensa: 132.8 chilometri, con 4.600 metri di dislivello). 4 i GPM. Diretta in chiaro sui canali Rai. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tour de France 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La 20a tappa del Tour de France, la Nizza-Col de la Couillole è una delle più corte con i suoi 132.8 chilometri e ben 4600 metri di dislivello. La penultima frazione della Grand Bouclé, che sarà trasmessa in TV a partire dalle 13.15 su Eurosport e dalle 15 poi in chiaro sulla Rai. Previsti 4 gran premi della montagna in questa tappa che ha 4600 metri di livello potrebbe regalare emozioni e definire meglio la graduatoria generale, in vista poi della chiusura finale. Ritmi molto alti dunque e vietato sbagliare per gli uomini di alta classifica, come il favoritissimo Pogacar.

Tappa: 20ª – Nizza – Col de la Couillole

20ª – Nizza – Col de la Couillole Tipologia: montuosa

montuosa Orario partenza e arrivo: 13:55 – 17:20

13:55 – 17:20 Distanza e dislivello: 132.8 km 4600 metri

132.8 km 4600 metri Diretta TV: Rai (Rai Sport HD, Rai 2), Eurosport

Rai (Rai Sport HD, Rai 2), Eurosport Diretta Streaming: RaiPlay, Discovery+

La tappa 20 del Tour de France: percorso e altimetria della Nizza – Col de la Couillole

La penultima frazione che parte da Nizza per arrivare appunto al Col de la Couillole dopo 132.8 chilometri di sali-scendi che prevede un dislivello di 4600 metri. Sono 4 i Gran premi della montagna, ovvero il Col de Braus di seconda categoria (al 6.6%), poi il Col de Turini di prima categoria (al 5.7%) e poi il Col de la Colmaine (7.5 km al 7.1%), con chiusura sul Col de la Couillole (15.7 km al 7.1%).

A che ora parte e dove vedere il Tour de France in TV e streaming: in chiaro sulla Rai

Dove vedere la tappa del Tour de France di oggi in TV? La diretta della 20a frazione della corsa si potrà seguire in chiaro su Rai 2 e Rai Sport, ma solo a partire dalle 15 in chiaro. In precedenza diretta TV del Tour affidata ad Eurosport, che la metterà a disposizione anche degli abbonati Sky sul canale 210 e su DAZN. Per quanto riguarda lo streaming sarà gratis su Rai Play, e per gli abbonati su Sky Go, app riservata agli abbonati Sky e DAZN, sempre attraverso Eurosport. Possibile vedere il Tour anche su Discovery+, servizio in abbonamento.

I favoriti della tappa sono ancora gli uomini di classifica: Pogacar vuole chiudere in bellezza

Pogacar che sembra avere le mani sul Tour dovrà con il supporto della sua squadra provare a gestire il vantaggio sugli inseguitori Vingegaard e Evenepoel. Grande motivazione quella di vincere la tappa, con la classifica generale che sembra ormai ipotecata. Attenzione però agli scalatori.