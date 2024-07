Tour de France 2024, dove vedere la 12ª tappa Aurillac – Villeneuve sur Lot: percorso e diretta TV

video suggerito

Si ritorna in pianura per la 12a tappa del Tour de France, la Aurillac – Villeneuve sur Lot che vedrà protagonisti i velocisti reduci dalle immane fatiche della tappa di ieri vissuta ad alta quota e che ha lasciato il segno su molti sprinter. Diretta in chiaro sui canali Rai sia in TV sia per lo streaming senza costi aggiuntivi.

Tappa: 12ª – Aurillac – Villeneuve sur Lot

Tipologia: pianura

Orario partenza e arrivo: 12:43 – 17:20

Distanza e dislivello: 203km 2.200 metri

Diretta TV: Rai (Rai Sport HD, Rai 2), Eurosport

Diretta Streaming: RaiPlay, Discovery+

La tappa 12 del Tour de France: percorso e altimetria della Aurillac – Villeneuve sur Lot

Malgrado i suoi 2.200 metri di dislivello è una tappa che si addice all'arrivo in volata: infatti si scende nella prima parte del tracciato, senza troppe salite importanti. Tracciato tortuoso, con 4 GPM di quarta categoria ad animare un percorso che se conterrà le possibili fughe di giornata a largo raggio, vedrà l'arrivo in volata con gli ultimi 70km praticamente pianeggianti

A che ora parte e dove vedere il Tour de France in TV e streaming: in chiaro sulla Rai

Tutte le tappe del Tour de France 2024, le più importanti e decisive anche integralmente, saranno trasmesse in chiaro per tutte e tre le settimane di gara sulla Rai, che ha siglato un accordo con gli organizzatori della Grande Boucle fino all'edizione del 2025. In TV anche per questa terza tappa italiana, ci sarà il palleggiamento della diretta tra Rai2 e Rai Sport HD mentre per lo streaming gratis ci si potrà collegare a RaiPlay. Trasmissione delle 21 tappe anche su Eurosport, canale presente sulle piattaforme DAZN e Sky, a pagamento in TV e su Discovery+ per lo streaming dietro abbonamento.

I favoriti della tappa di oggi: arrivo in volata per gli sprinter rimasti

Un arrivo al fotofinish si attende quest'oggi tra i velocisti che avranno ancora qualcosa da dire dopo le fatiche sulle montagne di ieri. C'è però anche la possibilità di un tentativo da lontano di prendersi margine sufficiente per arrivare in fuga: si capirà nella prima parte del percorso, la più tortuosa e ricca di saliscendi insidiosi.