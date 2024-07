video suggerito

Tour de France 2024, dove vedere la 10ª tappa Orléans – Saint Amand Montrond: percorso e diretta TV

A cura di Alessio Pediglieri

Si riparte al Tour de France con la seconda settimana di corse che inizia dalla Orléans – Saint Amand Montrond, la 10a tappa i programma su un tracciato che offre un'altra possibilità ai velocisti di giornata. Diretta in chiaro e senza costi aggiuntivi sulla Rai, in TV Rai 2 e Rai Sport HD, in streaming su RaiPlay.

Il giorno di pausa servirà a capire ulteriormente le reali potenzialità di Evenepoel, Vingegaard e Roglic nell'impensierire la maglia gialla Pogacar. Nell'ultima tappa prima del riposo sono volate parole grosse tra i diversi protagonisti di questo Tour e ora si darà voce alle salite tra Pirenei ed Alpi.

Tappa: 10ª – Orléans – Saint Amand Montrond

Tipologia: pianeggiate

Orario partenza e arrivo: 13:05 – 17:25

Distanza e dislivello: 183km 950 metri

Diretta TV: Rai (Rai Sport HD, Rai 2), Eurosport

Diretta Streaming: RaiPlay, Discovery+

La tappa 10 del Tour de France: percorso e altimetria della Orléans – Saint Amand Montrond

Nessuna possibilità di fughe né di scatti da parte dei migliori in classifica: la seconda settimana inizia nel nome dei velocisti cui è dedicata la Orléans – Saint Amand Montrond. 183 chilometri percorsi in totale pianura, con un finale che prevede il classico arrivo in volata tra i migliori sprinter.

A che ora parte e dove vedere il Tour de France in TV e streaming: in chiaro sulla Rai

Tutte le tappe del Tour de France 2024, le più importanti e decisive anche integralmente, saranno trasmesse in chiaro per tutte e tre le settimane di gara sulla Rai, che ha siglato un accordo con gli organizzatori della Grande Boucle fino all'edizione del 2025. In TV anche per questa terza tappa italiana, ci sarà il palleggiamento della diretta tra Rai2 e Rai Sport HD mentre per lo streaming gratis ci si potrà collegare a RaiPlay. Trasmissione delle 21 tappe anche su Eurosport, canale presente sulle piattaforme DAZN e Sky, a pagamento in TV e su Discovery+ per lo streaming dietro abbonamento.

I favoriti della tappa di oggi: voce ai velocisti, con Girmay che è alla ricerca del tris

Lo sprint la farà da padrone all'arrivo di Saint Amand Montrond, traguardo che inaugura la seconda settimana di tappe del Tour de France. Occhi puntati tutti su un uomo in particolare che ha già riscritto la storia delle volate alla Grande Boucle: Birman Girmay, l'eritreo che è alla ricerca del magico tris.