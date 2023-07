Tour de France 2023, la tappa di oggi Vitoria-Gasteiz – San Sebastian: percorso, orari e dove vederla in TV Oggi, 2 luglio, si corre la 2a tappa del Tour de France 2023, da Vitoria-Gasteiz a San Sebastian. Il percorso è collinare e può favorire la classica fuga di giornata. La tappa è visibile in diretta TV e in live streaming in chiaro sulla Rai (Rai Sport HD, Rai 2 e RaiPlay) e a pagamento su europsport.it, DAZN, Discovery+ e NowTV.

A cura di Alessio Pediglieri

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tour de France 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

2 luglio e seconda giornata del Tour de France 2023 che si corre ancora in Spagna con una frazione interessante: si percorrono parti della classica di San Sebastian con la scalata dello Jaizkibel (8,2 km al 5,3%) e lo scollinamento a 16 chilometri dall’arrivo. Una tappa con diversi saliscendi che si dilunga per oltre 208km, nella frazione più lunga di questa edizione.

Ultimo appuntamento in Spagna con la Vitoria-Gasteiz–San Sebastian dove il terreno è ancora buono per qualche fuga di giornata come si è vito nella 1a tappa dove sono stati premiati i gemelli Yates con Adam della UAE in maglia gialla. Se si superano le salite compatti è però possibile assistere al primo vero arrivo tra velocisti.

Orario di partenza: 12:15

Orario di arrivo: 17:10

Percorso tappa: collinare, 208,4 km

Diretta TV: Rai Sport HD e Rai2, in chiaro. Eurosport 1 per abbonati.

Live streaming: RaiPlay in modalità gratuita, a pagamento su Eurosport.it, Discovery+, NowTV, DAZN e SkyGo

La tappa di oggi del Tour de France: percorso e altimetria della Vitoria-Gasteiz–San Sebastian

Si corre ancora in Spagna per la seconda e ultima volta in questa edizione della Grande Boucle 2023. Un percorso tortuoso e movimentato che richiama da vicino la classica San Sebastian, meta di questa frazione che può regalare emozioni nella parte centrale. Dopo 80km ci sono le prime salite: in totale 5 GPM tra cui uno di 2a, il Jaizkibel, ascesa corta ma ripida a 20km dall'arrivo.

La cronotabella della tappa Vitoria-Gasteiz–San Sebastian: gli orari del Tour de France oggi

Partenza prevista alle 12:15 e arrivo attorno alle 17:00. Una delle tappe più lunghe del Tour 2023, taglia in due la Spagna portandosi a ridosso dei Pirenei e della Francia dove la Grande Boucle entrerà nella 3a tappa. Ultimo appuntamento iberico con un percorso ondulato con un dislivello complessivo contenuto attorno ai 500 metri.

Chi sono i favoriti di oggi

Nuova tappa come la precedente che assomiglia molto ad una corsa in linea, dove può accadere di tutto. Dalla classica fuga di giornata agevolata nella seconda parte dei GPM, all'arrivo in gruppo e lo sprint al traguardo approfittando di un finale senza ascese. Tanti i nomi che potrebbero ritagliarsi un po' di gloria, tra questi anche il nostro Giulio Ciccone se ci sarà l'occasione.

Dove vedere il Tour de France di ciclismo in TV in chiaro e streaming

Come da tradizione la copertura televisiva sarà imponente per la Regina delle corse a tappe di ciclismo e ci saranno diverse opzioni anche per gli spettatori italiani. Diretta TV in chiaro prevista su Rai Sport HD e Rai2, mentre per gli abbonati l'appuntamento è su Eurosport 1. Il live streaming sarà invece affidato a RaiPlay in modalità gratuita, mentre a pagamento si potrà seguire la corsa su Eurosport.it, Discovery+, NowTV, DAZN o utilizzando l'app SkyGo.