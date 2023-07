Tour de France 2023, la tappa di oggi Libourne-Limoges: percorso, orari e dove vederla in TV Oggi, 8 luglio, si corre la 8a tappa del Tour de France 2023, da Libourne a Limoges. Il percorso è pianeggiante ed è favorevole per un arrivo tra sprinter. La tappa è visibile in diretta TV e in live streaming in chiaro sulla Rai (Rai Sport HD, Rai 2 e RaiPlay) e a pagamento su europsport.it, DAZN, Discovery+ e NowTV.

A cura di Alessio Pediglieri

Oggi sabato 8 luglio, si corre l'ottava tappa del Tour de France 2023. Una frazione ancora una volta dedicata ai velocisti: la Libourne-Limoges vedrà un arrivo in volata. Diretta TV in chiaro su Rai2 e Rai HD Sport, in streaming sempre tutti attraverso la piattaforma RaiPlay.

Si tratta di una delle tappe più lunghe di questa edizione e che supera, anche se di poco, i 200 chilometri. Per questo la partenza sarà anticipata alle 12:30 per garantire l'arrivo a Limoges attorno alle 17:10

Orario di partenza: 12:30

Orario di arrivo: 17:10

Percorso tappa: pianeggiante, 200,7km

Diretta TV: Rai Sport HD e Rai2, in chiaro. Eurosport 1 per abbonati.

Live streaming: RaiPlay in modalità gratuita, a pagamento su Eurosport.it, Discovery+, NowTV, DAZN e SkyGo

La tappa di oggi del Tour de France: percorso e altimetria della Libourne-Limoges

Si continua a tirare il fiato in attesa del tappone di domani che prevede l'approdo sulle Alpi prima della pausa della prima settimana di corsa. Frazione lunghissima e snervante, la Liborne-Limouges ha alcune difficoltà nella seconda parte di tracciato quando si sale sui primi ridossi alpini. Tre GPM negli ultimi 70 km ma tutti abbondantemente pedalabili.

La cronotabella della tappa Libourne-Limoges: gli orari del Tour de France oggi

200 chilometri sono tanti e così si parte in anticipo rispetto alla classica tabella di marcia. Appuntamento a Libourne alle 12:30, poi il traguardo volante al chilometro 79 di Tocane Saint Apre e quindi via spediti fino ai piedi del Cote de Champs Romain. Da lì, qualche saliscendi non impegnativo fino al traguardo in volata di Limoges.

Chi sono i favoriti di oggi

Ancora una volta i velocisti reduci dai Pirenei e che non pensano alle Alpi che li aspettano. Qualche finisseur potrebbe provare l'allungo nel tratto finale ma i Team degli sprinter non permetteranno a nessuno di rovinare i piani.

Dove vedere il Tour de France di ciclismo in TV in chiaro e streaming

Come da tradizione la copertura televisiva sarà imponente per la Regina delle corse a tappe di ciclismo e ci saranno diverse opzioni anche per gli spettatori italiani. Diretta TV in chiaro prevista su Rai Sport HD e Rai2, mentre per gli abbonati l'appuntamento è su Eurosport 1. Il live streaming sarà invece affidato a RaiPlay in modalità gratuita, mentre a pagamento si potrà seguire la corsa su Eurosport.it, Discovery+, NowTV, DAZN o utilizzando l'app SkyGo.