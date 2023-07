Tour de France 2023, la tappa di oggi Bilbao-Bilbao: percorso, orari e dove vederla in TV Oggi, 1° luglio, si corre la 1ª tappa del Tour de France 2023, da Bilbao a Bilbao. Il percorso, lungo 182km è pressocché pianeggiante. Favoriti i velocisti. La tappa è visibile in diretta TV e in live streaming in chiaro sulla Rai (Rai Sport HD, Rai 2 e RaiPlay) e a pagamento su europsport.it, DAZN, Discovery+ e NowTV.

A cura di Alessio Pediglieri

Oggi 1° luglio inizia il Tour de France 2023, con la prima tappa da Bilbao a Bilbao che si correrà interamente in terra spagnola. Un percorso lungo 182 chilometri, ondulato, con 5 Gran Premi della Montagna ma senza evidenti asperità. Improbabile l'arrivo in volata. Non c'è possibilità di vedere italiani vincitori di tappa e potrebbero esserci subito fughe di giornata, in cui possono far bene Mads Pedersen e l'eritreo Biniam Girmay, molto veloci su questi tipi di traguardi e bravi in salita. Altrimenti, se i big vorranno subito muoversi, spazio a Wout Van Aert e Mathueu van der Poel.

Orario di partenza: 12:30

Orario di arrivo: 17:15

Percorso tappa: 182 km, 5 GPM

Diretta TV: Rai Sport HD e Rai2, in chiaro. Eurosport 1 per abbonati.

Live streaming: RaiPlay in modalità gratuita, a pagamento su Eurosport.it, Discovery+, NowTV, DAZN e SkyGo

La tappa di oggi del Tour de France: percorso e altimetria della Bilbao-Bilbao

La Grande Boucle inizia con una frazione molto interessante che vedrà i big sfidarsi nei Paesi Baschi. Non ci sono grandi asperità di giornata, ma lungo i 182 km ci sono ben cinque GPM dei quali tre sul finale e la rampa conclusiva con un ultimo chilometro al 5,4%. Sono 3 salite di terza categoria, una di quarta e una di seconda, posta nella parte finale del percorso, sul Cote de Vivero.

La cronotabella della tappa Bilbao-Bilbao: gli orari del Tour de France oggi

Si parte alle 12:30 dal km zero, da Bilbao e si arriverà ancora nella città basca per il traguardo, attorno alle 17:15 dopo oltre 180 chilometri. Interamente percorso in Spagna, si tratta di un circuito chiuso, con un dislivello di 300 metri con il Cote de Morga situato al 140° chilometro.

Chi sono i favoriti di oggi

Si parte col botto perché non è una prologo a cronometro o una prima tappa piana: la Bilbao-Bilbao ha un percorso degno di una classica che si impenna nel finale (salite brevi ma che toccano il 10%) e continui saliscendi. Buona per la prima fuga del Tour o per un immediato testa a testa tra Van Aert e van der Poel che potrebbero trovare terreno fertile da subito.

Dove vedere il Tour de France di ciclismo in TV in chiaro e streaming

Come da tradizione la copertura televisiva sarà imponente per la Regina delle corse a tappe di ciclismo e ci saranno diverse opzioni anche per gli spettatori italiani. Diretta TV in chiaro prevista su Rai Sport HD e Rai2, mentre per gli abbonati l'appuntamento è su Eurosport 1. Il live streaming sarà invece affidato a RaiPlay in modalità gratuita, mentre a pagamento si potrà seguire la corsa su Eurosport.it, Discovery+, NowTV, DAZN o utilizzando l'app SkyGo.