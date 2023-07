Scandalo al Tour de France, chiodi sulla strada per sabotare i ciclisti: “Grazie banda di idioti” Al Tour de France esplode il caso delle puntine da disegno sulla strada. I ciclisti mostrano le conseguenze della bravata, la denuncia di Calmejane.

A cura di Marco Beltrami

Verrebbe da dire: e siamo solo all'inizio. Seconda tappa del Tour de France e già non mancano le discussioni e le polemiche. Oltre al caso di Van Aert e della sua rabbia dopo la sconfitta in volata, un'altra situazione ha fatto scalpore nella Vitoria-San Sebastian. I ciclisti infatti sono stati vittima di un episodio davvero spiacevole che ha rischiato di provocare conseguenze molto gravi.

Nel tratto finale di quella che è stata la tappa più lunga del Tour de France sono stati tanti gli atleti che hanno fatto i conti con un fuori programma che li ha costretti in molti casi anche a fermarsi. Le ruote delle loro biciclette sono state forate da una serie di puntine da disegno che sono state lanciate da alcuni spettatori per le strade di San Sebastián. Impossibile accorgersi della presenza di questi piccoli oggetti che si sono conficcati nelle ruote.

Lilian Calmejane ha denunciato il sabotaggio ai danni dei ciclisti nel Tour de France

Il direttore sportivo del team Cofidis che ha potuto comunque esultare per la vittoria odierna di Victor Lafay, si è lamentato pubblicamente di quanto accaduto oggi. Queste le parole a RMC Sport di Thierry Marichal che ha rivelato che praticamente tutti i compagni del vincitore sono finiti fuori gioco per le puntine lanciate da un gruppo di spettatori che provavano a sabotare la gara: "Avevamo ancora sette forature. Dovevate sapere che gli spettatori hanno lanciato le puntine e così abbiamo dovuto effettuare sette cambi. L'unico che non ha forato è stato Victor Lafay, e ha vinto".

Guillame Martin, altro atleta del team Cofidis ad esempio non è riuscito a finire nel gruppo della maglia gialla. Purtroppo proprio nel momento del massimo sforzo ecco la brutta e pericolosa sorpresa che lo ha messo fuori gioco: "Ho forato poco prima dell'ultima salita, forare in quel punto è stato decisivo".

Su Twitter poi è arrivato lo sfogo con tanto di immagini a corredo di una delle gomme della sua bici crivellate di puntine da parte di Lilian Calmajane. Il ciclista ha tuonato: "Grazie per questo tipo di stronzate umane. Non credo di essere stato l'unico vittima di una foratura nel finale… Sappiate che puoi cadere e farti molto male con le vostre stronzate, branco di idioti".