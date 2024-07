Rubate 11 bici al Tour de France, bottino da 150mila euro: le altre squadre aiutano i malcapitati

video suggerito

Brutta sorpresa per il team TotalEnergies al Tour de France 2024: nella notte tra mercoledì e giovedì sono state rubate undici biciclette per un valore di 150.000 euro. Una notizia che ha messo in grande difficoltà la squadra francese in vista della tappa numero 12 della Grand Boucle, visto che le biciclette di Anthony Turgis e Thomas Gachignard sono state rubate e che il primo atleta citato ha più una bici di scorta.

I meccanici hanno telai di riserva, hanno lavorato per mettere tutto a disposizione dei ciclisti in tempo e hanno fatto affidamento e aiuto su altri team. Tra questa sera e domani arriveranno delle bici dalla Vandea, dipartimento della Francia metropolitana nei Paesi della Loira, ma intanto è stata presentata una denuncia.

Jean-René Bernaudeau, direttore del team Vendée, ha dichiarato: "Fa parte del gioco, dà un po' fastidio ma non disturba i corridori. Abbiamo delle scorte. È particolarmente fastidioso per le cassette degli attrezzi".

Rubate nella notte 11 bici alla TotalEnergies al Tour de France

Nei pressi di Lioran, sede di arrivo dell’ultima tappa della Grande Boucle, dei malviventi hanno svaligiato il camion della squadra di ciclismo con un piede di porco e hanno rubato undici biciclette, ovvero quelle che sarebbero state portate in gara oggi dall’ammiraglia e utilizzate per le sostituzioni in caso di problemi meccanici o furti.

Il team francese ha dovuto fare i conti con questo furto, scoperto in mattinata, e il conteggio dei danni tocca quasi i 150.000 euro, dato che ogni singola bicicletta vale più di 10.000 euro. Secondo un turista che dormiva nelle vicinanze dei camper, l'allarme è scattato durante la notte.

I meccanici del team TotalEnergies, secondo quanto riportato dal quotidiano francese Le Parisien, si sono messi subito a lavoro dopo la scoperta per assemblare i telai che avevano a disposizione e per preparare le nuove bici in vista della tappa: purtroppo la situazione è stata complicata dal fatto che i ladri hanno portato via anche le cassette degli attrezzi quindi c'è stata anche collaborazione da parte delle altre squadre.

Inoltre, lo staff del team ha preso accordi con le altre squadre per avere a disposizione l'attrezzatura di base per aiutare i propri corridori in caso di problemi durante la tappa. Una situazione davvero incredibile.