Politt abbandona la gara alle Olimpiadi per fiondarsi nel bagno di un bar: "Non è stato divertente" Un mal di pancia lo ha costretto a fermarsi e a rinunciare a tutte le ambizioni di medaglia: Politt non ci ha pensato due volte prima di fermarsi nel mezzo della corsa per correre al bagno di un bar.

A cura di Ada Cotugno

Ci sono situazioni che neanche i campioni riescono a prevedere: quando Nils Politt si è fermato nel bel mezzo della salita di rue Lepic durante la corsa olimpica su strada il primo pensiero è stato quello di un gusto tecnico alla bici, un incidente di percorso che capita spesso in questi casi. Ma il tedesco invece ha dovuto rispondere a un richiamo naturale del suo corpo ed è stato costretto a una bizzarra pausa bagno.

È l'ennesima cartolina che ci porteremo dietro dalle Olimpiadi di Parigi e a far da scenda questa volta è il Café des 2 Moulins, luogo celebre per il film "Il favoloso mondo di Amélie". Politt è entrato tra l'ovazione del pubblico che forse mai aveva visto un ciclista scendere così velocemente dalla bicicletta per correre in bagno proprio nel mezzo della gara.

Politt costretto a una pausa bagno durante la gara olimpica

Sarà un momento veramente difficile da dimenticare, soprattutto perché è stato documentato con foto e video dall'inizio alla fine. Il tedesco stava partecipando alla gara quando ha sentito l'urgenza di andare in bagno, annunciata da dolori di pancia poco piacevoli. Per questo ha deciso di fermarsi, di abbandonare in strada la sua bicicletta e correre come un razzo nel bagno più vicino.

Il pubblico francese lo ha acclamato mentre entrava nel locale e lo ha atteso lì anche quando è uscito dai bagni, il tempo di qualche minuto necessario per riprendersi. La sosta fisiologica gli ha mandato in fumo qualsiasi possibilità di medaglia, ma Politt è salito ugualmente sulla sua bici per finire la corsa nel minor tempo possibile, piazzandosi al 70º posto.

La spiegazione del tedesco

Il siparietto è stato unico nel suo genere e per questo il ciclista dopo la gara è stato intervistato da Le Parisien, spiegando per filo e per segno cosa gli era accaduto: "Non ero riuscito a portare nessuna bottiglia ai punti di ristoro a causa di tutte le curve, le salite, le discese. Ho cominciato a sentirmi male. Ho bevuto un po' meno del solito". A quel punto ha cominciato ad accusare dei dolori alla pancia che lo hanno portato a fare la sosta al bagno.

"Non è stato proprio divertente", ha assicurato Politt, "Ero solo concentrato su me stesso e andavo il più veloce possibile per ripartire". E ovviamente, preso dal momento turbolento, il tedesco non si è minimamente accordo di aver fatto la sua pausa in uno dei luoghi più iconici di Parigi, punto di ritrovo di tantissimi turisti.