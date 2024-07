video suggerito

Pogacar rischia di schiantarsi su uno spartitraffico al Tour de France: si salva da campione Nella quinta tappa del Tour de France vinta dall’inossidabile Cavendish, che ha superato Merckx, la maglia gialla Pogacar ha rischiato davvero grosso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

La quinta tappa del Tour de France che ha fatto registrare l'ennesima vittoria di Cavendish, ha rischiato di rivelarsi assai infelice per Tadej Pogacar, reduce dalla vittoria del Giro d'Italia e soprattutto dal trionfo di ieri sul Galibier. Quest'ultimo infatti ha evitato davvero in extremis un incidente che si sarebbe potuto rivelare molto pericoloso. Un vero e proprio guizzo da parte del due volte vincitore della Grand Boucle.

Pogacar rischia un brutto incidente al Tour de France nella quinta tappa

Tutto è avvenuto a poco meno di 60 chilometri dall'arrivo, quando Pogacar si trovava all'interno del gruppo. All'improvviso, il ciclista che lo precedeva si è scansato, con lo sloveno che si è ritrovato davanti uno spartitraffico. Con un riflesso da campione, e mostrando un'agilità notevole, Pogacar è riuscito a schivarlo senza tra l'altro finire sui colleghi alla sua destra.

La maglia gialla evita uno spartitraffico, maxi caduta alle sue spalle

Non è andata così bene a chi lo seguiva, visto che si è creata una carambola che ha coinvolto 7-8 ciclisti. Una caduta in cui è rimasto coinvolto anche Pello Bilbao. Fortunatamente nessuno dei protagonisti dell'incidente ha avuto conseguenze e tutti hanno potuto proseguire la loro gara. Un sospiro di sollievo dunque, soprattutto per Pogacar che, al contrario dei suoi colleghi, si sarebbe potuto schiantare contro lo spartitraffico piuttosto che cadere.

Cavendish trionfa ancora al Tour de France e riscrive la storia del ciclismo

Alla fine a trionfare nella Saint-Jean-de-Maurienne – Saint-Vulbas, tappa dedicata ai velocisti è stato l'inossidabile Mark Cavendish a 39 anni. Un risultato da record per il britannico che si è preso la 35a vittoria alla Grand Boucle diventando il recordman assoluto e superando in questa speciale classifica Eddie Merckx.