Pogacar rinuncia alle Olimpiadi per quello che hanno fatto alla fidanzata Urska: “Sono disgustato” il più forte ciclista al mondo in attività, Tadej Pogacar non sarà alle Olimpiadi a rappresentare la sua Nazione, la Slovenia. Colpa del ct Penko che non ha convocato per i Giochi Urska Zingart, la compagna di Pogacar ma ancor prima la campionessa nazionale a cronometro in carica. Una scelta senza senso che ha infastidito oltremodo il vincitore di Giro e Tour: “E’ l’unica ciclista donna slovena ad aver mai raggiunto la top 10 in gare del World Tour di una settimana…” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Tadej Pogacar, il più forte ciclista al mondo in circolazione non sarà alle Olimpiadi. Un forfeit che il campione sloveno aveva annunciato nell'immediato post Tour de France, dichiarando di "sentirsi troppo stanco". Una motivazione che celava ben altre spiegazioni, in primis la mancata convocazione ai Giochi di Urska Zigart, la sua fidanzata. Ma ancor prima, la più forte ciclista slovena a cronometro, gara in cui si è laureata per due volte campionessa nazionale. Alla fine, dopo aver fatto gli auguri al suo sostituto, Domen Novak, Pogacar ha ammesso il proprio fastidio per le scelte fatte: "Sono senza parole e disgustato"

La decisione di Pogacar: rabbia e fastidio per l'esclusione alle Olimpiadi di Urska

Tadej Pogacar aveva detto che la decisione della federazione slovena di non selezionare Zigart per i Giochi fosse a suo modo inspiegabile, al di là del legame sentimentale che lega i due atleti, proprio per meriti sportivi: "È l’unica ciclista donna in Slovenia ad aver mai raggiunto la top 10 in gare del World Tour della durata di una settimana. Ha fatto grandi cose negli ultimi due anni" ha continuato il fenomeno sloveno vincitore di Giro e Tour. "Da sola ha ottenuto punti per la Slovenia che, senza di lei, non avrebbe avuto due posti nella corsa su strada olimpica".

Così si spiega la scelta finale, quella di non partecipare a sua volta ai Giochi, precedentemente nascosta da altre non plausibili motivazioni: "Non è stata la ragione principale del mio no ai Giochi" ha spiegato ancora Pogacar. "Ma di sicuro non mi ha aiutato a scegliere diversamente. Penso che lei meritasse un posto, semplicemente perché è la doppia campionessa nazionale di corsa su strada e cronometri non ché la ciclista più quotata della Slovenia: sono disgustato e senza parole" ha concluso il proprio pensiero, prima della chiosa finale: "Ora andremo in vacanza insieme"

Le motivazioni iniziali di Pogacar per il no olimpico: troppa stanchezza

Subito dopo il trionfo in giallo Pogacar aveva fulminato tutti dicendo no alle Olimpiadi di Parigi. Un appuntamento che appariva naturale dopo i trionfi a Giro e Tour e prima dei Mondiali, che invece non ci sarà. Il campione sloveno aveva celato il motivo centrale dietro una eccessiva stanchezza. Anche il suo agente, Alex Carera, aveva rimarcato il concetto: "Pensiamo che il percorso dei Giochi sia poco adatto alle sue caratteristiche. Il vero obiettivo è il Mondiale a Zurigo. Fare la doppietta come Pantani è stato qualcosa di leggendario. Ora si deve riposare per cullare il suo grande sogno, quello di vincere tutte le più importanti corse al mondo. Gli mancano Mondiale, Vuelta e Parigi-Roubaix".

Chi è Urska Zigart, la campionessa slovena esclusa dalle Olimpiadi

Urska Zigart è da anni una delle più quotate e vincenti cicliste slovene in attività. Professionista dal 2015 ha partecipato a 5 edizioni del Giro d'Italia Donne, oltre ad aver corso sia al Tour sia alla Vuelta. Nel 2020 si impone per la prima volta nella prova a cronometro nazionale prendendosi la maglia di campionessa slovena. Obiettivo poi ripetuto sia nel 2022 sia nel 2023. Eppure, non è stata scelta per rappresentare il suo Paese a Parigi. La stessa Zigart aveva commentato così la sua esclusione a sorpresa: "Prima del Tour della Svizzera, ho ricevuto un messaggio dall’allenatore della nazionale Gorazd Penko che spiegava la sua decisione e le sue ragioni. Mi ha detto che aveva già deciso l’anno scorso".

Chi rappresenta la Slovenia nel ciclismo a Parigi

La squadra maschile di ciclismo della Slovenia a Parigi 2024 sarà rappresentata da Domen Novak, gregario in UAE proprio di Pogacar di cui ha preso il posto ai Giochi, e completerà la squadra insieme a Mohoric, Tratnik e Mezgec. Al posto di Zingart, invece, per la crono femminile, il ct Penko ha selezionato Urksa Pintar, che si era classificata seconda al campionato nazionale sloveno di quest’anno, 11 minuti proprio dietro Zigart.