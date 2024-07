video suggerito

Pogacar è il re del Tour de France: colpo da KO a Vingegaard con una settimana d’anticipo Ancora una volta impressionante Tadej Pogacar che in salita fa il vuoto imponendosi nella 15a tappa, rifilando distacchi abissali agli avversari. Lo sloveno ha ipotecato la maglia gialla e il Tour 2024 con una settimana di anticipo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Tadej Pogacar si conferma il Re del Tour de France chiudendo la tappa più difficile tra i Pirenei dominando la scena quando ha risposto da extraterrestre al tentativo di Vingegaard di fare la differenza in salita. Il danese a 10 dal traguardo prova la progressione, impressionante, ma lo sloveno resta a ruota e poi a 5 dall'arrivo scatta lui, lasciando il rivale sui pedali e andandosi a prendere l'ennesima tappa.

Pogacar si è confermato maglia gialla imbattibile, regalando spettacolo e dando una ulteriore incredibile dimostrazione di forza assoluta. Con il successo in solitaria al Plateau de Bielle ora il vantaggio in generale è abissale, con lo sloveno che ha già ipotecato il Tour de France, anche se ci sarà ancora una intera settimana da correre.

L'attacco di Vingegaard a Pogacar sul Plateau de Beille

A 10 chilometri dall'arrivo sulla cima del Plateau de Beille è Jonas Vingegaard a rompere gli indugi: progressione micidiale del danese che prende la testa del plotone della maglia gialla e scappa via. Dietro di lui regge solo Tadej Pogacar mentre Remco Evenepoel cala vistosamente su ritmi impossibili dei due fenomeni.

L'attacco di Vingegaard è impressionante, con una progressione micidiale che in pochissimi secondi raggiunge e supera i fuggitivi di giornata. Dietro, rigorosamente a ruota, Pogacar che con quasi 2 minuti di vantaggio in generale, non ha motivo di dare cambi e così la sfida resta a due, con il campione danese a fare una vera e propria cronoscalata e il gigante sloveno che tiene botta non perdendo un millimetro.

Il finale della 15a tappa del Tour de France: Pogacar risponde e vince

La scena resta identica per diversi chilometri: Vingegaard e Pogacar da soli, in un testa a testa a viso aperto con entrambi i fenomeni del ciclismo moderno a dare spettacolo, lasciando solo posizioni di rincalzo agli altri, distanziati pesantemente. La rasoiata in risposta di Pogacar arriva ai 5 chilometri dal traguardo: Vingegaard si volta dopo l'ennesima pressione, ma appena si risiede è lo sloveno che in controtempo scatta e se ne va, da solo.

All'arrivo, Pogacar arriva in solitaria, mostrando una prepotenza sportiva impressionante: negli ultimi 4 chilometri rifila oltre 1 minuto a Vingegaard, che arriva stremato secondo, guadagnando però a sua volta su Remco Evenepoel che si conferma terzo incomodo tra i due giganti.